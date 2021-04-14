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Giriş Tarihi: 14.4.2021 12:00

SON DAKİKA HABERİ: ’da partisi! Villada basıldılar…

DHA
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da corona partisi! Villada basıldılar…

Son dakika haberi: Maltepe’de villada doğum günü partisi yapan kişilere baskın yapıldı. Partide bulunan 24 kişiye toplam 75 bin lira para cezası yazıldı. Baskın anı ise kameraya böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberi: İstanbul'da polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan villada parti yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, villanın bulunduğu adrese baskın düzenledi. Doğum günü partisine katılan 24 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesine istinaden" 75 bin 600 lira para cezası kesildi.

Partiye katılan bir kişinin üzerinde ise bir gram uyuşturucu ele geçirildi.

Üstünden uyuşturucu çıkan kişi hakkında adli işlem de yapıldı. Partinin düzenlendiği villa mühürlendi.

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SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da corona partisi! Villada basıldılar…
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