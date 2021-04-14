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Giriş Tarihi: 14.4.2021 12:28 Son Güncelleme: 14.4.2021 12:44

haberi: 'da can pazarı! Polis hayatını kurtardı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Son dakika haberi: Konya'da can pazarı! Polis hayatını kurtardı

haberleri... lise öğrencisi 17 yaşındaki S.N.A., yaya üst geçidine çıkarak girişiminde bulundu. Kendisine boşluğa bırakan ve son anda polisin kolunu yakalaması sonucu hayata tutunan genç kız ambulansla hastaneyle kaldırıldı. Çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Olay, saat 09.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan kültürpark yaya üst geçidinde meydana geldi. Üs geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu.

Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, 'Başka çarem yok. Tek çarem ölüm' gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız kontrol amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

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Son dakika haberi: Konya'da can pazarı! Polis hayatını kurtardı
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