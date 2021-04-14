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Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:50 Son Güncelleme: 14.4.2021 09:56

Son dakika: 'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...

DHA
Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...

Son dakika haberler... Esenyurt'taki 'mavi su' tedirginliği devam ediyor. Dereden akan mavi renkteki su bu kez rögardan fışkırdı. Vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında tedirgin oldu. Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

Esenyurt'ta dereden akan mavi renkte su bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevre sakinleri tedirginliklerini dile getirdi
Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti. İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu. Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.
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Son dakika: İstanbul'da 'mavi su' paniği: Bu kez rögardan fışkırdı! Vatandaşlar tedirgin...
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