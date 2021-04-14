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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:05 Son Güncelleme: 14.4.2021 10:26

: 'den İstanbul uyarısı: Dikkatli olun...

AA
SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Dikkatli olun...

Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, Marmara genelinde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Trakya bölgesi, Yalova ve İstanbul için de kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi, "Dikkatli olun" çağrısında bulunuldu.

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesini uyardı. Yapılan açıklamada, bölgenin sağanak yağışın etkisi altında olacağı bildirildi. Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgarın olumsuzluklar yaşatabileceği belirtildi...

SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 6 derece artması öngörülüyor.

ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ GELİYOR

Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Dikkatli olun...
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