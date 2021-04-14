SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Dikkatli olun...

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesini uyardı. Yapılan açıklamada, bölgenin sağanak yağışın etkisi altında olacağı bildirildi. Öğle saatlerinde kuvvetli rüzgarın olumsuzluklar yaşatabileceği belirtildi...
SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR
Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların 2 ila 6 derece artması öngörülüyor.