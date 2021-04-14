SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Dikkatli olun...

ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ GELİYOR

Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra ise Trakya ile İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.