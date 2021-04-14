SON DAKİKA: Sedat Peker suç örgütü operasyonunda yeni gelişme! 4 gün uzatıldı…

Son dakika haberleri... Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı.