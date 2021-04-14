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Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:51 Son Güncelleme: 14.4.2021 17:11

Yurt dışından gelen yolcular dikkat! açıklaması…

DHA
Yurt dışından gelen yolcular dikkat! PCR testi açıklaması…

: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yurt dışından gelen yolcularla ilgili önemli bir açıklama yaptı. PCR test zorunluluğunun 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı vurgulandı.

Son dakika haberi:Yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan ve daha önce 15 Nisan'da sona ereceği açıklanan PCR test ibraz etme zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.



Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Genel Müdürlüğümüzce, ülkemize hava yoluyla seyahat eden yolcuların PCR test sonucunu ibraz etme zorunluluğunun 15 Nisan 2021 tarihi itibariyle sona erdirileceği duyurulmuştu. Söz konusu uygulamanın 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

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Yurt dışından gelen yolcular dikkat! PCR testi açıklaması…
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