Tekstil atölyesinde yangın! Sokak dumanlar altında kaldı

Olay İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi G-654. Sokak'ta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın depo katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyenin kırık camlarından dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri bir yandan yangına müdahale etmeye çalışırken bir yanda da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı belirtilirken, atölyede ise maddi hasar oluştu.

İÇERİSİ SİMSİYAH OLDU



Tekstil atölyesinde işçi olarak çalıştığını belirten Suriye Uyruklu Ahmad Abdoullah "Ben burada çalışıyorum. Yangın çıktığında içerisi boştu. Söndürmeye çalıştık ama yangın büyüktü kısa sürede içerisi simsiyah oldu. Buradaki insanlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelip söndürdü" dedi.