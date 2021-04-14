Son dakika haberi: Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?

"ENDİŞELİYİZ BU KONUDA. AMA HARAMDIR DA DEMİYORUM"

Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu'da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.