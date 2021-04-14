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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:07 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:16

Son dakika haberi: Ünlü fenomen sordu, cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?

Son dakika haberi: Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?

ATV ekranlarında her Ramazan ayında yayınlanan 'nun programına sosyal medya fenomeni , sorduğu kripto para soruyla damga vurdu. Büyük, Hatipoğlu'na "Kripto parayla hacca gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu, "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum" yanıtını verdi.

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, ATV ekranlarında her Ramazan ayında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında sorduğu soruyla sosyal medya gündem oldu.

"ENDİŞELİYİZ BU KONUDA. AMA HARAMDIR DA DEMİYORUM"

Selçuk Büyük, "Kripto paralardan kazanılan paralarla hacca veya umreye gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu'da "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. İçinde olmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Endişeliyiz bu konuda. Ama haramdır da demiyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Son dakika haberi: Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?
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