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Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:50

2 yeni meydana kavuştu

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Üsküdar 2 yeni meydana kavuştu

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ’daki tarihi yapıları tek tek gün yüzüne çıkartılırken meydanlara da kavuştuğunu belirtti. Bu kapsamda yeni dönemde 2 yeni meydan kazandırılırken 17 bin metrekarelik için çalışmaların da yılsonu biteceğini belirtti

Üsküdar yeni dönemde 2 yeni meydana kavuştu. Yeni meydana kavuşmaya ise sayılı günler kaldı. Üsküdar Belediye zaman içerisinde etrafı binalar ve yapılarca kapatılan tarihi yapıların görünür kılınabilmesi amacıyla başlattı. Proje sonunda Üsküdar Semanğa Camii Meydanı ve Çavuşdere (Belediye Önü) Meydanına kavuştu.

Sultan 2'nci Beyazıd'ın Kapı Ağası Selman Ağa tarafından 512 yıl önce yaptırılan camii, Üsküdar Meydan Düzenleme Projesi sayesinde yıllar içinde çevresine inşa edilen yapılardan kurtarıldı. Yeniden görünür hale getirilerek ibadete açıldı. Çavuşdere Meydanı ise Üsküdar Kaymakamlık binası yanındaki adanın kamulaştırılıp yıkılmasıyla yeni bir meydan daha kazanılmış oldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'ımıza 2 yeni meydan kazandırdık. Çavuşdere ve Selmanağa… İstimlakları yaptık, 17 bin metrekarelik bir alanı yıktık, temizledik. Üsküdar'ın kalbinde Mimar Sinan Meydanı da bu yılsonu bitiyor. Üsküdar nefes alıyor

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Üsküdar 2 yeni meydana kavuştu
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