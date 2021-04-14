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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:37

Üst geçitten aşağıya kendisini bırakan genç kızı son anda kolundan tutan polis kurtardı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Üst geçitten aşağıya kendisini bırakan genç kızı son anda kolundan tutan polis kurtardı

lise öğrencisi 17 yaşındaki S.N.A., yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisine boşluğa bırakan ve son anda polisin kolunu yakalaması sonucu hayata tutunan genç kız ambulansla hastaneyle kaldırıldı. Çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

Olay, saat 09.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan kültürpark yaya üst geçidinde meydana geldi. Üs geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu. Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, 'Başka çarem yok. Tek çarem ölüm' gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız kontrol amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

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Üst geçitten aşağıya kendisini bırakan genç kızı son anda kolundan tutan polis kurtardı
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