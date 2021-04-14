Uzaktan eğitimde etkileşimli dönem

Tokat Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'yi makamında ziyaret ederek uzaktan eğitime yeni bir bakış açısı kazandıracak olan projelerini tanıttı. Uzaktan eğitimde yeni döneme geçirecek projede, öğrenci ve öğretmenin sanal ortamda bir araya getiriliyor.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kemal Özlü; "Bu teknoloji ile öğrenci ve öğretmen aynı ortamda buluşabiliyor. Öğrenciden bilgisayar parçalarını göstermesini istediğimizde öğrenci bunu yapabiliyor. İster sanal gerçeklik gözlüğüyle ister bilgisayarla ister cep telefonuyla olsun bunu gerçekleştirebiliyor. Uzaktan eğitimde öğrencilerimizin en büyük şikayetlerinden biri kotalarının bu derslere yetmemesi oluyor. Bu sistemde bu uygulamayı öğrenci eğer kendi bilgisayarına ya da telefonuna kurarsa kota problemi de yaşamıyor. Öğrenci klavye tuşlarıyla ya da mouse yardımıyla derste bir kitabı tutup kaldırabiliyor. Ya da bilgisayarın parçalarını elinde tutarak gösterebiliyor. Bu öğrenciye bir heyecan bir motivasyon kazandırıyor" dedi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, bu uygulamanın Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirterek projenin kullanılması ve yaygınlaştırılması konusunda desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti.