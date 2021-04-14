Vadi moloz yığını oldu

Bilecik Belediyesi üzerine toprak doldurup çocuk parkı yapmak için Çevre Müdürlüğü'nden olumlu görüş aldığı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki vadiyi kaçak hafriyat alanına çevirdi. İnşaat molozları dökülen vadiye bir de gişe kurduran CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, ücret karşılığı moloz dökümü yaptırıyor.Bir süredir kaçak hafriyat dökümünün yapıldığı alanı SABAH görüntüledi. Bodur ve makiliklerle kaplı yeşil bir vadi olan bölge, adeta moloz ve beton yığınına döndü. Ağır tonajlı hafriyat kamyonlarının sıkça kullanmaya başladığı yolda çökmeler oluşurken, hafriyat dökülen alanın içler acısı hali bu kadarına da pes dedirtti. Her türlü çevresel eylemde en ön saflarda yer alan CHP, yasa dışı uygulama ile kentin yeşil alanlarını çöplüğe çevirdi.Yaşanan doğa katliamını Belediye Meclis gündemine taşıyan AK Partili ve MHP'li leclis üyeleri, CHP'li Başkan Şahin'den azar işitti. Meclis üyelerinin konuşmasına müsaade etmeyen Şahin, mikrofonları kapattırarak ikinci bir skandala imza attı. Konunun meclise taşınmasına öfkelenen Başkan Şahin Meclis üyelerini, "Ben sus diyeceğim sen de susacaksın" diyerek azarlaması ve açılan konuyu kapatarak gündem maddelerine dönmesi görüntülere de yansıdı.