Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Vakaların en çok arttığı ilde sokakta maskesiz gezenler 'pes' dedirtti
Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:48 Son Güncelleme: 14.4.2021 15:00

Vakaların en çok arttığı ilde sokakta maskesiz gezenler 'pes' dedirtti

İHA
Vakaların en çok arttığı ilde sokakta maskesiz gezenler 'pes' dedirtti

Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı risk haritasına göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı il olan ’nde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti.

Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yüz binde 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Bununla birlikte kenttin en işlek caddelerinde korona virüs önlemlerini hiçe sayıp maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar 'pes' dedirtti.
Vakaların artış sebebinin maske ve mesafe kuralına uyulmaması olduğunu belirten Coşkun Yılmaz adlı vatandaş, "Vakaları artış sebebi verilen kurallara uyumadığı ve dikkat edilmediği için mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyulmuyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakaların en çok arttığı ilde sokakta maskesiz gezenler 'pes' dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA