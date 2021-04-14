Van Gölü'nde son ağlar çekildi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle uygulanan av yasağının başlamasıyla balıkçı tekneleri ağlarını çekerek, marinaya yerleşti. Van Gölü Havzası'nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başladı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar son kes ağlarını çekti. Teknelerini marinaya yanaştıran balıkçılar 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak.

İnci kefalleri ise bu zaman içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, göle dökülen akarsulara akın edecek. Bu zorlu göç yolculuğu aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor. Yasak döneminde kaçak avlanmanın önüne geçilmesi için denetim çalışmaları ise başladı.