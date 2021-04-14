Vatandaş dövüp polise teslim etmişti!

Kocaeli İzmit İlçesinde önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, K.A. (50) isimli kişi, önünde yürüyen 15 yaşındaki genç bir kız çocuğunun fotoğraflarını gizli gizli çekmeye başladı. Bu esnada, cep telefonunun flaşı patlayan K.A'nın fotoğraflarını çektiğini fark eden kız çocuğu, adamı durdurarak galerisine bakmak istedi.

Ancak K.A. çeşitli bahaneler ile buna izin vermeyince, kız ile K.A. arasında tartışma çıktı. Çevrede bulunan ve olayı anlayan esnaf ve vatandaşlar ise kızın iddiası üzerinde, elindeki telefonu alarak galerisine baktı. Galeride en son tartıştığı kız da dâhil olmak üzere başka kızlarında fotoğrafının bulunduğu görülünce, bazı vatandaşlar adama saldırmaya başladı. Meydan dayağı yedikten sonra polise teslim edilen K.A. emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.