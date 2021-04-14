Yeni genelge ile düğün salonları kapatıldı mı? Kına geceleri, nişanlar ve düğünler iptal mi edildi?

"Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi."

Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiğimiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlare izin verilmeyecektir.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.