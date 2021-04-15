120 yıllık binadan geriye küller kaldı

Bursa Osmangazi'deki Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesi'nde surların arasında kalan 120 yıllık ahşap binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşuları, bu sırada evde bulunmayan Gülten S.'yi arayıp, haber verdi. Gelen Gülten S., alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirdi.Gülten S.'nin evinde baktığı 13 kedi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, çok sayıda kedi ise öldü. Kedileri kurtarma çalışması sırasında binadan kopan parçalar, bir itfaiye erinin üzerine düştü. İtfaiye eri ekip arkadaşlarının yardımıyla kazayı yara almadan atlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.