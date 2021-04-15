2021 KPSS başvuru tarihi ne zaman? ÖABT, GY ve GK sınavları ne zaman? İşte KPSS sınav takvimi

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen ve öğretmen olarak atanmak isteyen vatandaşlar KPSS için var gücüyle çalışıyor. Atanabilmek için aylardır emek harcayan yüz binlerce lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunu, "2021 KPSS başvuru tarihi ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. ÖABT, GY ve GK sınavları ne zaman? sorusunu ÖSYM yanıtladı.

2021 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS 2021 başvuru tarihi, 28 Mayıs tarihinde başlayıp 14 Haziran'da sona erecek. Adaylara başvuru için 28 gün tanınacak. Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak.

2021 ÖABT NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.