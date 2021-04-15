2021 KPSS başvuru tarihi ne zaman? ÖABT, GY ve GK sınavları ne zaman? İşte KPSS sınav takvimi

Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen ve öğretmen olarak atanmak isteyen vatandaşlar KPSS için var gücüyle çalışıyor. Atanabilmek için aylardır emek harcayan yüz binlerce lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunu, "2021 KPSS başvuru tarihi ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. ÖABT, GY ve GK sınavları ne zaman? sorusunu ÖSYM yanıtladı.
2021 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS 2021 başvuru tarihi, 28 Mayıs tarihinde başlayıp 14 Haziran'da sona erecek. Adaylara başvuru için 28 gün tanınacak. Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak.
2021 ÖABT NE ZAMAN?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK NE ZAMAN?
2021-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları 1 Ağustos'ta gerçekleşecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. oturum 7 Ağustos, 2. oturum 8 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?
KPSS ücretine ilişkin henüz güncel bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yılki sınav ücretleri şekildeydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 KPSS sonuçlarının ise 16 Eylül'de açıklanması ve yerleştirme sürecinin bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.