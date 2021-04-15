3. Gün İftar Menüsü: İftara ne pişirsem diyenler için kolay ve nefis yemekler 15 Nisan 2021

Çorbasından tatlısına kadar nefis bir iftar menüsü arayanlar için yapılışı kolay yemek tarifleri hazırladık. 3. gün iftar menüsü hem pratik hem de kallavi bir lezzete sahip. Üstelik bu yemekleri pişirmek için mutfakta profesyonel olmanıza gerek yok. Tariflerin adımları sayesinde şahane bir iftar yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte iftarda ne yapsam diyenler için menü detayları...

3. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖRNEĞİ

ALİŞKA ÇORBASI



MALZEMELER



2 adet tavuk budu

2 adet patates

8-10 dal maydanoz, tuz, karabiber

Hamuru için:

Bir buçuk su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar su



YAPILIŞI



Hamuru için unu yoğurma kabına alıp, tuz ve cıvık bir hamur elde edene kadar su ilave ederek yoğurun. mTavuk butlarını 3 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp elinizle didikleyin. Tavuk suyunun içine 5-6 su bardağı sıcak su ekleyin ve küp doğranmış patatesi katın. Tatlı kaşığını suya batırıp çıkarın ve cıvık hamurdan bir parça alıp suya atın. Hamur bitene kadar aynı işleme devam edin ve hamurlar pişene kadar suyu kaynatın. Didiklenmiş tavuk, tuz ve karabiberi katın. Bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.