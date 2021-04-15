3. Gün İftar Menüsü: İftara ne pişirsem diyenler için kolay ve nefis yemekler 15 Nisan 2021

Çorbasından tatlısına kadar nefis bir iftar menüsü arayanlar için yapılışı kolay yemek tarifleri hazırladık. 3. gün iftar menüsü hem pratik hem de kallavi bir lezzete sahip. Üstelik bu yemekleri pişirmek için mutfakta profesyonel olmanıza gerek yok. Tariflerin adımları sayesinde şahane bir iftar yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte iftarda ne yapsam diyenler için menü detayları...
ALİŞKA ÇORBASI
MALZEMELER
2 adet tavuk budu
2 adet patates
8-10 dal maydanoz, tuz, karabiber
Hamuru için:
Bir buçuk su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar su
YAPILIŞI
Hamuru için unu yoğurma kabına alıp, tuz ve cıvık bir hamur elde edene kadar su ilave ederek yoğurun. mTavuk butlarını 3 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp elinizle didikleyin. Tavuk suyunun içine 5-6 su bardağı sıcak su ekleyin ve küp doğranmış patatesi katın. Tatlı kaşığını suya batırıp çıkarın ve cıvık hamurdan bir parça alıp suya atın. Hamur bitene kadar aynı işleme devam edin ve hamurlar pişene kadar suyu kaynatın. Didiklenmiş tavuk, tuz ve karabiberi katın. Bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Üzerine kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.
TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı kaynamış su
2 yemek kaşığı sıvıyağ
3 yemek kaşığı dolusu tereyağı
1 et bulyon (isteğe göre)
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin.
Pirinçleri yıkayın ve süzün.
Yağları pilav tenceresine alın.
Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın.
Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin.
Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın.
Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.
Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin.
Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…
PATATESLİ SİGARA BÖREĞİ
MALZEMELER
3 adet orta boy patates
3 adet yufka
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yeterince tuz
YAPILIŞI
İlk olarak böreğin iç harcını hazırlayın, patatesleri haşlayın.
Haşlanmış patates, karabiber, pul biber ve tuzu geniş bir kapta karıştırın.
Yufkaları üst üste tezgaha serin ve 12 eşit parçaya bölün.
Yufka dilimlerinin geniş kısımlarına iç harcı yayın.
Kenar kısımlarını hafifçe içe katlayarak rulo şeklinde sarın.
Uç kısmının açılmaması için su ile ıslatarak kapatın.
Sigara böreklerini kızgın yağda çevirerek kızartın.
Patatesli sigara böreği tarifi hazır. Afiyet olsun...
FIRINDA PATLICAN OTURTMA
MALZEMELER
3 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet orta boy patlıcan
500 gr kıyma
2 adet büyük domates ve kuru soğan
3 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım çay kaşığı karabiber
Damak zevkinize bağlı olarak tuz
Sosunu hazırlamak için;
1 yemek kaşığı domates salçası
1, 5 su bardağı sıcak su
Üzerine koymak için;
1 adet domates
3 adet yeşil biber
YAPILIŞI
İlk olarak patlıcanları yıkayıp alacalı şekilde soyun. Ardından 1 parmak kalınlığında yuvarlak şekilde doğrayın. Doğradınız patlıcanları tuzlu suda bekletin. Kara suyunun çıkarıldığı patlıcanları bol yağda kızartın. Ve bir peçete üzerinde yağını salmaya bırakın. Bu sırada kıymanızı yağsız tavada kavurun içerisine zeytinyağı, salça, domates biber ve soğanları küçük küçük doğranmış şekilde ekleyin. Dilediğiniz şekilde baharat ve tuzu ilave edip pişirin. 1 bardak kaynar su ekleyin. Patlıcanları tepsiye dizin ve üzerine kıymalı harcı yayın. Salça ile hazırladığınız sosu da üzerine döküp fırına verin, eğer üzerine domates ve biber koyduysanız. Onlar kızardığında piştiğini anlayabilirsiniz…
YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ
MALZEMELER
1litre süt (5 su bardağı süt)
125 gram tereyağı
1 su bardağı un
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya (şekerli vanilin)
*Su bardağı:200 ml
YAPILIŞI
Uygun bir tencereyi ocağa alalım
125 gram tereyağını eritelim. Tereyağı eridikten sonra 1-2 dakika kızmasını bekleyelim.
1 su bardağı unu ilave edelim ve güzelce kavuralım. Buradaki püf nokta; unun rengi değişmeyecek.
1 litre (5 su bardağı) sütümüzü ilave edelim.
Daha sonra 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim.
1 paket şekerli vanilini de ilave edelim.
Elde ettiğimiz karışımı güzelce çırparak kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim.
Yalancı tavukgöğsü muhallebisi kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım
1 dakika daha karıştırmaya devam edelim ve ocaktan alalım.
Ocaktan aldığımız yalancı tavukgöğsünü 2-3 dakika mikserle çırpalım. (daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için)
Küçük boy borcam veya uygun bir tepsiyi suyla hafif çalkayıp suyunu dökerek tepsimizin ıslanmasını sağlayalım. (tatlımızın tepsiye yapışmaması ve kalıptan güzel çıkması için)
Yalancı tavukgöğsünü tepsimize dökelim.
Soğuduktan sonra 3 saat buzdolabında dinlendirelim.