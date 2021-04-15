Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman, online mi? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021!

Açık öğretim lisesi öğrencileri ve kayıt yenilemek isteyenler son günlerde internette konuyla ilgili araştırma yapıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sınav online olarak gerçekleşti. Bu nedenle öğrenciler AÖL sınavı online mi, yüz yüze mi? sorusuna da cevap aradı. "AÖL sınavları nasıl olacak?" sorusuna yanıt geldi. İşte Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman, online mi? sorusunun cevabı ve AÖL kayıt yenileme tarihi...
AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN 2021?
AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının Temmuz ayı olarak belirlendi. Temmuz'un kaçında olacağı henüz resmi olarak ilan edilmedi. Zira salgının gidişatına göre sınav tarihlerinde ve sınavın yapılma şeklinde değişiklik söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla "Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman?" sorusuna şuan için Temmuz ayı yanıtı verilse de bu süreçte vaka sayısı tahminlerin üzerinde seyrederse sınavın ertelenme durumu söz konusu olabilir.
AÖL SINAVI ONLINE Mİ?
İlk iki dönem AÖL sınavları online olarak gerçekleşmişti. 3. dönem AÖL sınavları nasıl olacak, AÖL sınavı online mi olacak? sorusuna ise ilgili yerlerden net bir bilgi gelmedi. Ancak salgın nedeniyle çıkacak bir kararla sınavın online olarak gerçekleşmesi de ertelenmesi de mümkün.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2021
Açık lise 3. dönem sınavları için net tarih henüz belirtilmedi ancak Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacak.
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ
2021 3. dönem AÖL kayıt yenileme tarihi de henüz net olarak ilan edilmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda tarihin duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.