Adana iftar saati 2021: Ramazan İmsakiyesi ile Adana iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadeti yapılmaya devam edilirken vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından 2021 Ramazan imsakiyesi yayınlanırken il il iftar vakitleri de belli oldu. Bu kapsamda; Adana iftar saati ile akşam ezanı saat kaçta okunacak? Ramazan imsakiyesi ile Adana iftar saati ve imsak vakti bilgileri…

ADANA İMSAKİYE 2021!

Diyanet tarafından yayınlanan il il iftar saatleri belli oldu. Adana iftar saati ile imsak vakti bilgileri şöyle;