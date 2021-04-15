Adana iftar saati 2021: Ramazan İmsakiyesi ile Adana iftar vakti saati ile akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadeti yapılmaya devam edilirken vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından 2021 Ramazan imsakiyesi yayınlanırken il il iftar vakitleri de belli oldu. Bu kapsamda; Adana iftar saati ile akşam ezanı saat kaçta okunacak? Ramazan imsakiyesi ile Adana iftar saati ve imsak vakti bilgileri…
Diyanet tarafından yayınlanan il il iftar saatleri belli oldu. Adana iftar saati ile imsak vakti bilgileri şöyle;
ADANA İMSAKİYE (15 NİSAN 2021 PERŞEMBE)
Adana iftar saati: 19:20
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Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.