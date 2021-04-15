Ağrı’da kurtuluş coşkusu

Varol, Sayan ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı. Mesajında kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Varol, şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Varol, mesajında şunları kaydetti: "15 Nisan 1918 tarihinde tüm imkansızlıklara rağmen yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle, birlik ve beraberlik içinde, hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla büyük bir kahramanlık gösterilmiş, bir kurtuluş destanı yazılmıştır. Ülkesini sadece imanına ve vatanseverliğine güvenerek koruyan, mevzilerde yüreğiyle çarpışan ve bu amaç uğruna kanlarını döken kahraman ecdadımız ilelebet milletimizin gönlünde yaşayacaktır."

Sayan da mesajında 103 yıl önce Ağrı'da gezen düşmanın milletin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçtığını hatırlattı. Bu topraklarda sayısız vatan evladının şehit olduğunu vurgulayan Sayan, şunları dile getirdi: "Bugün 15 Nisan, bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları dersi verdiğimiz gündür. Bugün Ağrımızın gurur günüdür. Bugün Ağrımızın bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek halkımızın Ağrı'da ateşle imtihan olduğu gündür."

Çelebi ise mesajında, 15 Nisan 1918'de, vatan, bayrak ve hürriyet uğrunda büyük mücadeleler veren, aziz millete karşı görevini en iyi şekilde yerine getiren ecdadın, ilelebet dalgalanmak üzere şanlı bayrağı göndere çektiğini vurguladı.