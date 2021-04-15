Ankara İmsakiye 2021 - Diyanet ile Ankara İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta?

İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan Ramazan Ayı tüm hızıyla devam ederken, Ankara ilimizde oruç tutanlar İmsak, sahur ve iftar vaktine ilişkin bilgi almak için "Ankara İmsakiye 2021"e ilişkin şeklindeki Diyanet ile Ankara İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ANKARA İMSAKİYE 2021 - ANKARA İMSAK, SAHUR, İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ankara İmsakiye 2021 ile birlikte İmsak, Sahur ve İftar vakti bilgileri şöyle;