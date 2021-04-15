Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Antalya iftar vakti için kısa bir süre kaldı. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü ve yaklaşık 15 saat oruç tutan Antalya'da yaşayan vatandaşlar, Antalya imsakiye ve iftar saatleri hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve bu senenin başında paylaşılan Diyanet 2021 Antalya imsakiye detaylarına göre, Antalya'dan iftar saatleri nasıl şekillendi ve bu Ramazan Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 13 Nisan Antalya iftar vakti ve "iftar saat kaçta" sorusunun yanıtı...
ANTALYA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE İMSAKİYE 2021
Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilimiz 2021 Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutuyor. Bugün sabaha 05.00'e doğru imsak ile başlayan üçüncü oruç bu akşam Antalya iftar saati içerisinde okunacak ezan ile birlikte tamamlanmış olacak. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Antalya imsakiye detayları ve iftar saatleri şöyle;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takviminde de belirtildiği üzere, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
KONUMU VE SINIRLARI
Antalya ili Türkiye'nin güneybatısında 29° 20'-32°35' doğu boylamları ile 36° 07'-37° 29' kuzey enlemleri arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar ile çevrili olup, doğusunda Mersin, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında Muğla illeri ile komşudur. İlin yüz ölçümü 20.177 km2 kadardır. Bu Türkiye yüz ölçümünün % 2.6'sı kadarına karşılık gelir. Akdeniz Bölgesi'nin batısında bulunan Antalya ili, bölge yüz ölçümünün ise % 17.6'sını oluşturur.