Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:38

15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

'da Ramazan'ın üçüncü gününde iftar saati için geri sayım başladı. Bu sene başında Diyanet tarafından Antalya ve iftar vakitleri yayınlanmıştı. Bugün üçüncü orucun tutulması nedeniyle, Antalya iftar saatleri ve her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Antalya merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Antalya iftar saat kaçta ve detaylarına göre 2021 iftar saatleri nasıl şekillendi" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte,15 Nisan Perşembe ve Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler...

iftar vakti için kısa bir süre kaldı. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü ve yaklaşık 15 saat oruç tutan Antalya'da yaşayan vatandaşlar, Antalya ve iftar saatleri hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen ve bu senenin başında paylaşılan Diyanet 2021 Antalya imsakiye detaylarına göre, Antalya'dan iftar saatleri nasıl şekillendi ve bu Ramazan Antalya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 13 Nisan Antalya iftar vakti ve "iftar saat kaçta" sorusunun yanıtı...

ANTALYA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE İMSAKİYE 2021

Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya ilimiz 2021 Ramazan ayında yaklaşık 15 saat oruç tutuyor. Bugün sabaha 05.00'e doğru imsak ile başlayan üçüncü oruç bu akşam içerisinde okunacak ezan ile birlikte tamamlanmış olacak. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Antalya imsakiye detayları ve iftar saatleri şöyle;

Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

'da ezan bu akşam (15 Nisan ) 19.38'de okunacak.

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takviminde de belirtildiği üzere, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Diğer illere ait iftar vakitleri için tıklayınız

Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

KONUMU VE SINIRLARI

ili Türkiye'nin güneybatısında 29° 20'-32°35' doğu boylamları ile 36° 07'-37° 29' kuzey enlemleri arasındadır. Güneyinde Akdeniz ve kuzeyinde denize paralel uzanan Toroslar ile çevrili olup, doğusunda Mersin, Konya ve Karaman, kuzeyinde Isparta ve Burdur, batısında Muğla illeri ile komşudur. İlin yüz ölçümü 20.177 km2 kadardır. Bu Türkiye yüz ölçümünün % 2.6'sı kadarına karşılık gelir. Akdeniz Bölgesi'nin batısında bulunan Antalya ili, bölge yüz ölçümünün ise % 17.6'sını oluşturur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya İmsakiye 15 Nisan | Bugün Antalya'da iftar vakti saat kaçta? 2021 Antalya iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA