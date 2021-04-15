Antalya’da avukatlara x-ray cihazı şoku! Çantalarını geçirmeyince…





DİSİPLİN SORUŞTURMASI TALEBİ



Uzun zamandır x-ray cihazından çantasını geçirmediğini ve aratmadığını, dedektörden de geçmediğini söyleyen Aylin Onursev ise, "Bu şekilde davranmamın sebebi, Avukatlık Kanunu madde 58 çok net bir şekilde, 'Ağır cezalık suçlar dışında avukatın üstü aranamaz' diyor. Bu kuralın Antalya Adliyesi'nde de etkin bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.



BARO BAŞKANI SABAHA KADAR ADLİYEDE OLACAK



Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise x-ray kriziyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hukuka ve Avukatlık Kanunu'na aykırı olan bu uygulamaya son verilmesi için yaptıkları hiçbir girişimden sonuç alamadıklarını söyledi. Balkan, "Sorun her geçen gün daha da büyümeye başladı. Bu nedenle, farkındalığı yükseltmek amacıyla, sembolik bir protesto, sivil bir itaatsizlik eylemi olarak sabaha kadar adliyede olacağım" ifadelerini kullandı.