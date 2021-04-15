Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da camiler dezenfekte edildi
Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:12

'da camiler dezenfekte edildi

İHA
Antalya'da camiler dezenfekte edildi

Belediyesi, Ramazan ayının ilk Cuma namazı öncesinde 55 mahallede 152 caminin genel temizliğiyle birlikte dezenfektesini gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayının ilk Cuma namazı öncesi 55 mahalledeki 152 caminin tuvaletleri ve şadırvanlarıyla birlikte genel temizliğini gerçekleştirdi, dezenfeksiyon çalışması yaptı.



Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi döneminde ortak kullanılan alanlarının temizliği ve dezenfeksiyonunun büyük önem taşıdığını belirterek, ibadethaneler için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde iki ekip oluşturduklarını ifade etti.



Ekiplerin düzenli bir şekilde camilerin genel temizliğini sürdürdüğünü belirten Başkan Uysal, "Amacımız, Ramazan ayında komşularımızın ibadetlerini sağlık açısından en güvenilir şekilde yapmalarını sağlamak" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da camiler dezenfekte edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA