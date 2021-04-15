AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları 19 Nisan'da tamamlanacak. Sınavların bir kısmını veren öğrenciler, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu altında meraklı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, 2021 Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı ile AÖF sınav sonucu bilgilerine ulaşabilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 2. ve 6. yarıyıl sınavları 10-12 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşmişti. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise 17 Nisan-19 Nisan arası gerçekleşecek. Sınavlara giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUCU NE ZAMAN?

Online olarak gerçekleşen sınavların sonuçları, sınavların sona erdiği tarihten sonraki 4-5 gün içerisinde açıklanıyor. Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçlarının 19-25 Nisan arası açıklanması bekleniyor.

AÖF SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

2021 Anadolu Üniversitesi açık öğretim sınav sonucu sorgulama ekranı için adayların Anadolu Üniversitesi sitesine girerek Açık Öğretim Fakültesi üzerinden giriş yaparak sınav sonuç ekranına ulaşmaları yeterli olmaktadır.

AÖF GEÇME NOTU KAÇTIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu için belirlenen tarihi bekleyen öğrenciler, dersi vermek için alınması gereken notun ne olduğunu merak ediyor. AÖF geçme notu olarak alınan notun 100 üzerinden en az 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde;

84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA,

77-83 arası not alan öğrenciler AB,

71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA,

66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB,

61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC,

56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB,

50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor.

Koşullu olarak geçme notları ise:

46 ve 49 arası CD,

40 ve 45 arası notlar DC,

33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor