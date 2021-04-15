AÖL sınavları (Açık öğretim sınavları) ne zaman, online mi? 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı!

Açık öğretim lisesi öğrencileri ve kayıt yenilemek isteyenler son günlerde internette konuyla ilgili araştırma yapıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok sınav online olarak gerçekleşti. Bu nedenle öğrenciler AÖL sınavı online mi, yüz yüze mi? sorusuna da cevap aradı. "AÖL sınavları nasıl olacak?" sorusuna yanıt geldi. İşte Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman, online mi? sorusunun cevabı ve AÖL kayıt yenileme tarihi...

AÇIK LİSE SINAVI NE ZAMAN 2021?

AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021 yılının Temmuz ayı olarak belirlendi. Temmuz'un kaçında olacağı henüz resmi olarak ilan edilmedi. Zira salgının gidişatına göre sınav tarihlerinde ve sınavın yapılma şeklinde değişiklik söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla "Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman?" sorusuna şuan için Temmuz ayı yanıtı verilse de bu süreçte vaka sayısı tahminlerin üzerinde seyrederse sınavın ertelenme durumu söz konusu olabilir.