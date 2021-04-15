Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşını 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:50 Son Güncelleme: 15.4.2021 11:23

Arkadaşını 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni belli oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Arkadaşını 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni belli oldu

’da geçtiğimiz hafta evinde vücudunun 4 yerinden bıçaklanmış cesedi bulunan 55 yaşındaki Ertan Ürün’ün satın aldıkları yarış atının yeminin parasını istediği için arkadaşı Ercan G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda komşuları, yalnız yaşayan ve 4 gündür haber alınamayan Ertan Ürün'ün kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.



Olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Polis, Ertan Ürün'ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını bulmak için evin etrafındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntülerini izledi.



Yapılan araştırmada zanlının bir araçla gelip bir süre sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi. Ertan Ürün'ün arkadaşı olduğu öğrenilen Ercan G, Yurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G.'nin daha önce birlikte yarış atı satın aldıkları, atın yem ihtiyacının tamamını karşılayan Ürün'ün 2 Nisan'da evine gelen arkadaşı ile masrafın yarısını vermediği gerekçesiyle tartıştığı ve çıkan kavga sırasında Ercan G.'nin mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğü öğrenildi.



Öte yandan, zanlının öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı polis tarafından tespit edildi. Zanlının ifadesinde, "Bana küfür edince dayanamadım ve öldürdüm.



Evde kan izlerini silerken gözü açıktı. Bana bakıyor diyerek havluyu yüzüne örttüm" dediği öğrenildi. Katil zanlısı cezaevine konuldu.

Tanju Acar'ın eşi Selvan Acar'ı katlettiği şeytani plan deşifre oldu Başkant'te cinayet 18 yıllık cinayet havludaki kan izinden çözüldü Son dakika haberi: Dilara Kandak cinayete kurban gitmişti! ‘Faili meçhul kalmasın’

ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşını 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA