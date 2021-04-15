Arkadaşını 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni belli oldu





Yapılan araştırmada zanlının bir araçla gelip bir süre sonra aynı araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi. Ertan Ürün'ün arkadaşı olduğu öğrenilen Ercan G, Yurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.