Aşılamada Türkiye’ye örnek il Tunceli

SABAH'a konuşan Tunceli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "İlimizde hiçbir aksaklık yaşanmadan aşılama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımızın belirlediği öncelikler doğrultusunda 65 yaş üzeri neredeyse bütün vatandaşlarımızın aşılamalarını yaptık. Bu konuda kar kış demeden yaşlılarımızın ayaklarına kadar gittik. Şu anda da 60 yaş üzeri ve bakanlığımızın kriterleri doğrultusunda asker ve polislerin aşılama çalışmalarını müdürlüğümüze bağlı hastane ve toplum sağlığı merkezlerimizde sürdürüyoruz" dedi.

AŞILAMADA TÜRKİYE ORTALAMASI ÜZERİNDE ORAN TUTTURULDU

Tunceli'nin aşılama bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir oran tutturduğuna vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "Bu oranı yakalamamızda kentin okuryazarlık seviyesi, aşılama ile pandeminin sona erdirileceğine olan inancın yanı sıra 7'den 70'e mülki idare amirlerinden sağlık çalışanlarına kadar yapılan özverili çalışma etkili oldu. Şu anda ilimizde 26 bin vatandaşımıza ilk doz aşı, 13 bin vatandaşımıza ise 2. doz aşı yapmış durumdayız. İlk oran neredeyse nüfusun 3'te birine tekabül ediyor. Devam eden aşılama çalışmalarımızda herhangi bir aksaklık yok. Nadir de olsa aşılamaya direnç gösteren vatandaşlarımız çıkıyor. Onları da tek tek telefonla arayarak aşı olmaları konusunda ikna ediyoruz. Vatandaşın normalde gelip sağlık merkezinde aşısını yaptırması gerekiyor ancak bizler Sinovac aşısı olmak isteyen vatandaşlarımızın köylerine kadar gidip aşılarını yaptırıyoruz. Aşılama sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşılarını yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"AŞININ FAYDASINI GÖRMEYE BAŞLADIK"

Aşılama çalışmaları öncesinde vakaların yüzde 50'ye yakın kısmını 60 yaş üzeri grupların oluşturduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "Salgın döneminde yani aşılama başlamadan önce koronaya yakalanan vatandaşlarımızın arasında 60 yaş üzeri vakaların oranı yüzde 40 ile 50 arasındayken temaslı oranımız da yüzde 60'lara kadar çıkıyordu. Aşı çalışmaları başladıktan sonra aşı grupları belirlenip aşılama başladığı ilk gün bizler aşı çalışmalarını çok organize şekilde yürüttük. Şu an 60 yaş üzeri vatandaşlarımızı aşılıyoruz ve yaptığımız tespitlerde aşı çalışmalarından önce 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pozitif oranı yüzde 50 civarındaydı bugün ise bu rakam yüzde 10'lara kadar düştü. Bu da aşının ne derece önemli ve etkili olduğunu gösteriyor. Aşının faydasını ancak aşı yaptıktan sonra görebiliyoruz. Biz sağlık çalışanlarında da aşının faydasını çok ciddi hissediyoruz. Sağlık çalışanlarının aşılanmasından sonra vaka sayımız da çok fazla düştü bunu rahatlıkla diyebilirim" şeklinde konuştu.

"İKİ DOZU DA OLANLARDA VAKA ORANI YOK DENİLECEK DÜZEYDE"

Her 2 doz aşıyı yaptıran gruplarda yeni vaka oranlarının yok denilecek düzeyde olduğunun altını çizen Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "İkinci doz aşısını yaptıran 13 bin kişi içinde şu ana kadar yaptığımız tespitlerde iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar vaka çıktı. Onlar da hastalığı çok hafif geçirdi. Sadece bir vatandaşımızı hastaneye kaldırdık o da iyileşip evine gitti. İki doz aşıyı yaptırınca pozitiflik oranı ciddi şekilde düşüyor. Aşı olan vatandaşlarımız kendini daha rahat hissediyor bunun için lütfen aşı sırası gelen herkes mutlaka aşısını yaptırsın" ifadelerini kullandı.