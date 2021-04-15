Astronot Rubins’e Van kedisi

NASA'nın 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı yarışma sona erdi. Astronot Kate Rubins 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. "Dünya Turnuvası" isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, yaklaşık bir milyon oyun kullanıldığı 5 turluk yarışmada tüm fotoğrafların önüne geçerek birinci oldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, birinci olan Van Gölü fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins'i, şehrin tanıtım elçisi olarak kabul ettiklerini belirtti. Vali Bilmez, "Fotoğrafı çeken astronot Rubins'i Van'da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Rubins iyi bir dalış uzmanıdır. Kendisini dünyanın en büyük mikrobiyelitlerinin bulunduğu Van Gölü'ne dalması için bekliyoruz. Gözünün maviliğini Van Gölü'nden alan ve Van'ın endemik türü olan bir Van kedisini de astronot Rubins için hazırladık ve kendisine hediye edeceğiz" dedi.