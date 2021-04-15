Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aynı gün iki iş yerini soymuştu! Kamera görüntülerinden yakalandı
Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:25

Aynı gün iki iş yerini soymuştu! Kamera görüntülerinden yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Aynı gün iki iş yerini soymuştu! Kamera görüntülerinden yakalandı

’da aynı gün iki iş yerini soyan ve 152 bin liralık elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı. Çalınan eşyalar bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

İstanbul'da bir kişi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir emlakçıya girdi. Adresten yaklaşık 150 bin lira değerinde televizyon, dizüstü bilgisayar, monitör, fotoğraf makinesi ve mobil internet cihazı çalan hırsız olay yerinden kaçtı. Aynı hırsız aynı gün aynı mahallede bulunan bir restorandan iki bin lira değerinde televizyon çaldı. Soruşturma açan İstanbul Polisi; şüphelinin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kimliği tespit edilen ve aynı gün peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen O.B. (39) isimli şüpheli Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Barış Mahallesi Zafer Caddesi'nin üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Hakkında "İş Yerinden Hırsızlık" gerekçesiyle yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aynı gün iki iş yerini soymuştu! Kamera görüntülerinden yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA