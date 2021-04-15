Aynı gün iki iş yerini soymuştu! Kamera görüntülerinden yakalandı

İstanbul'da bir kişi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir emlakçıya girdi. Adresten yaklaşık 150 bin lira değerinde televizyon, dizüstü bilgisayar, monitör, fotoğraf makinesi ve mobil internet cihazı çalan hırsız olay yerinden kaçtı. Aynı hırsız aynı gün aynı mahallede bulunan bir restorandan iki bin lira değerinde televizyon çaldı. Soruşturma açan İstanbul Polisi; şüphelinin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kimliği tespit edilen ve aynı gün peş peşe yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen O.B. (39) isimli şüpheli Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Barış Mahallesi Zafer Caddesi'nin üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Hakkında "İş Yerinden Hırsızlık" gerekçesiyle yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.