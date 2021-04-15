Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 15 Nisan günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Türkiye corona virüs vaka sayısı bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 62 bin 797 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edilmiş ve 279 vatandaşımızın da salgın kaynaklı olarak vefat ettiği duyurulmuştu. Son dönemde adeta zirve rakamlara ulaşan günlük korona tablosu "15 Nisan 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorularıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (15 NİSAN 2021)

Ülkemizde salgın sürecinin en kritik eşiğinden geçildiği şu dönemde gözler günlük vaka sayılarında. Sağlık Bakanlığı bilindiği üzere salgının ilk günlerinden bu yana yayımladığı tablo ile beraber son 24 saat içerisindeki verileri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.