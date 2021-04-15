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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:51

Bakan Koca'dan son dakika: vaka sayısı kaç oldu? İşte 15 Nisan günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 15 Nisan günlük korona tablosu ve vaka sayısı!

Ülkemizde salgında son duruma ilişkin tüm detayların duyurulduğu günlük korona tablosu bugün de akşam saatlerine doğru binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. tarafından paylaşılan tabloyla beraber vaka sayısı da belli oluyor. Geçtiğimiz gün son 24 saat içerisinde tespit edilen pozitif hastalarda ilk günden bu yana en yüksek seviye gözlemlenirken bu durum ülke çapında tedirginliğe yol açmıştı. Hal böyleyken “ Günlük korona tablosu ile bugün corona virüs vaka sayısı kaç oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…

Türkiye corona virüs vaka sayısı bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 62 bin 797 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edilmiş ve 279 vatandaşımızın da salgın kaynaklı olarak vefat ettiği duyurulmuştu. Son dönemde adeta zirve rakamlara ulaşan günlük korona tablosu "15 Nisan 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorularıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…

TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (15 NİSAN 2021)

Ülkemizde salgın sürecinin en kritik eşiğinden geçildiği şu dönemde gözler günlük vaka sayılarında. Sağlık Bakanlığı bilindiği üzere salgının ilk günlerinden bu yana yayımladığı tablo ile beraber son 24 saat içerisindeki verileri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! 14 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Henüz bugüne ait tablo açıklanmadı ancak geçtiğimiz günün verileri şöyle;

14 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 62 bin 797
  • HASTA SAYISI: 2 bin 802
  • VEFAT SAYISI: 279
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 413

13 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki son verileri paylaştı. Türkiye son 24 saatte 306 bin 563 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 59 bin 187, hasta sayısı ise 2 bin 723 oldu. Bugün 273 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 24 bin 455'e çıktı. Tedavilerinin ya da karantina sürecinin bitmesinden sonra 52 bin 104 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi. Bugün yapılan testlerle birlikte toplamda 42 milyon 199 bin 485 test yapıldı, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi.

12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

12 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 54 bin 562
  • HASTA SAYISI: 2 bin 671
  • VEFAT SAYISI: 243
  • İYİLEŞEN SAYISI: 41 bin 218

12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

11 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 50 bin 678
  • HASTA SAYISI: 2 bin 548
  • VEFAT SAYISI: 237
  • İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 194

12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

10 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 52 bin 676
  • HASTA SAYISI: 2.497
  • VEFAT SAYISI: 248
  • İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 539

12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

9 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 791
  • HASTA SAYISI: 2.408
  • VEFAT SAYISI: 253
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 786
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Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte 15 Nisan günlük korona tablosu ve vaka sayısı!
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