Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta? Balıkesir 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı, sahur vakti ne zaman?

İslam aleminin büyük bir heyecanla kaşıladığı Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Geçen yıl olduğu gibi koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçecek olan Ramazan 2021 için il il imsakiye bilgileri, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsakiyede, Balıkesir iftar saatleri ve sahur saatleri ile 30 günlük imsakiye bilgisi yer alıyor. Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta?

BALIKESİR İFTAR SAATLERİ 2021

Balıkesir Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Balıkesir iftar saati ve sahur vakti şöyle;