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Giriş Tarihi: 15.4.2021 14:41

Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta? Balıkesir 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı, sahur vakti ne zaman?

Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta? Balıkesir 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı, sahur vakti ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte oruç ibadeti idrak edilmeye başlandı. Oruç tutanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesinde yer alan iftar saatleri önem taşıyor. Sahura uyanıp oruç ibadetini yerine getirenler için vakti saat kaçta sorusunun cevabı Ramazan 2021 imsakiyesinde yer alıyor. Balıkesir iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

İslam aleminin büyük bir heyecanla kaşıladığı Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Geçen yıl olduğu gibi koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçecek olan Ramazan 2021 için il il imsakiye bilgileri, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsakiyede, Balıkesir iftar saatleri ve sahur saatleri ile 30 günlük imsakiye bilgisi yer alıyor. Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta?

BALIKESİR İFTAR SAATLERİ 2021

Balıkesir Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Balıkesir iftar saati ve sahur vakti şöyle;

BALIKESİR İMSAKİYE 2021

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Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta? Balıkesir 2021 Ramazan imsakiyesi ile iftara ne kadar kaldı, sahur vakti ne zaman?
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