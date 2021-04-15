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Giriş Tarihi: 15.4.2021 13:30

Bayat ekmek kutularıyla israfın önüne geçilecek

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Bayat ekmek kutularıyla israfın önüne geçilecek

Siverek İlçe Belediyesi hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla bayat ekmek kutusu uygulamasına başladı.

Şanlıurfa Siverek İlçe Belediyesi hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla bayat ekmek kutusu uygulamasına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki park ve yeşil alanlara kurulan bayat ekmek kutusu ile bir yandan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması hedeflenirken aynı zamanda israfın önüne geçilmesi planlanıyor.

İlk etapta 100 kutunun kent merkezindeki farklı noktalara montajı düşünülürken rağbet görmesi durumunda sayının arttırılabileceği belirtildi.
Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışma yaptıklarını dile getiren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Temel gıda maddesi durumundaki ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi ve başımızın tacıdır. Şehrimizde ekmek israfını engellemek ve bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilçemizde farklı noktaya yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularının, ilerleyen günlerde sayılarını artırmayı planlıyoruz. Halkımızdan ricamız, bu kutulara sadece ekmek atmalarıdır." dedi.

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Bayat ekmek kutularıyla israfın önüne geçilecek
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