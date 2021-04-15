Bugün Camiler açık mı, Camilerde Cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı öncesi milyonların gündeminde!

Ramazan ayının ilk Cuma gününün gelmesiyle beraber bu kez de milyonlarca kişi "Bugün camiler açık mı, Camide cuma namazı kılınacak mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere ülke çapında vakaların rekor seviyelerde seyretmesinin ardından Ramazan ayında birçok kısıtlama kararı alınmıştı. Teravih namazının evlerde kılınması kararı alınırken bu durum "Camiler açık mı, Cuma namazı camide kılınacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı…