Bugün Erzurum'da iftar saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Erzurum iftar saati ve 2021 imsakiye

Ülkemizin en doğusunda yer alan illerden biri olması sebebiyle Erzurum sahur ve iftar vakitlerinde ilk sıralarda bulunmaktadır. "Bugün Erzurum'da iftar saat kaçta?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar 15 Nisan Perşembe Erzurum iftar saati için 2021 imsakiye detaylarına göz atıyor. İşte Erzurum iftar vakti!

ERZURUM'DA İFTAR SAATİ

15 Nisan 2021 Perşembe günü Erzurum iftar saati Diyanet tarafından Erzurum imsakiye detaylarında sunuldu. Erzurumlu vatandaşlar oruçlarını saat 19:00'da açacak.

ERZURUM İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Erzurumlular bu gece sahura kaçta kalkacaklarını araştırıyor. Yani 16 Nisan Cuma günü için belirlenen imsak vakti merak ediliyor. 16 Nisan Cuma günü Erzurum'da imsak vakti 03:59 olarak gözüküyor.

ERZURUM İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

2021 Erzurum Ramazan İmsakiyesi ile Erzurum iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

15 Nisan Perşembe Erzurum İftar Vakti 19:00

16 Nisan Cuma Erzurum İmsak Vakti 03:59

16 Nisan Cuma Erzurum İftar Vakti 19:01

17 Nisan Cumartesi Erzurum İmsak Vakti 03:57

17 Nisan Cumartesi Erzurum İftar Vakti 19:02

18 Nisan Pazar Erzurum İmsak Vakti 03:55

18 Nisan Pazar Erzurum İftar Vakti 19:03

ERZURUM İMSAKİYE 2021

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi