Bakkal ve marketler kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri! 15 Nisan 2021

Market çalışma saatleri bugün de akşam saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Koronavirüs salgınına tedbiren alınan kararlardan biri de bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı saatlerinin hafta içi 21.00'dan 19.00'a alınması olmuştu. Hal böyleyken birçok işletme de kısıtlama saatleri göz önüne alınarak mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre; Bugün marketler kaçta kapanıyor, saat kaça kadar açık? Soruları yanıt aramaya başladı. İşte A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri…