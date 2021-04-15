Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü, orucun kaçıncı günündeyiz? Ramazan ayı takvimi

Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Ramazan ayında oruç tutmak İslam'daki 5 şarttan biridir. Oruç ayı olarak da bilinen Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başladı. Birçok vatandaş "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü, orucun kaçıncı günündeyiz?" sorusuna cevap aradı. İşte Ramazan ayı takvimi ile bu sorunun cevabı...

BUGÜN KAÇINCI ORUCU TUTUYORUZ?

2021 Ramazan ayının ilk orucu 13 Nisan'da tutuldu. İslamiyet'te günler sabah namazından yani imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süreyi temsil etmektedir. Bu bağlamda 15 Nisan Perşembe itibariyle 2021 Ramazan ayının 3'üncü orucunu tutuyoruz.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ OLDU?

13 Nisan Salı günü başlayan Ramazan ayı ile ilgili en çok merak edilen ve gün gün takip edilen konulardan biri de "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusuyla karşımıza çıkıyor. 15 Nisan Perşembe günü Ramazan ayının 3. günüdür.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

2021 yılında üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü Recep ayı ile başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları, art arda açılan rahmet ve mağfiret kapıları olarak bilinir.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet 2021 takvimine göre, bu yıl Ramazan Bayramı 13 Mayıs tarihinde başlayacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi