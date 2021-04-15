Bursa İmsakiye 2021: Diyanet ile Bursa İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? İşte tüm detaylar

İslam alemi için pek çok anlam ve önemi olan Ramazan Ayı tüm hızıyla devam ederken, Bursa ilimizde oruç tutanlar İmsak, sahur ve iftar vaktine ilişkin bilgi almak için "Bursa İmsakiye 2021"e ilişkin şeklindeki Diyanet ile Bursa İmsak, Sahur, İftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Bursa İmsakiye 2021 ile birlikte İmsak, Sahur ve İftar vakti bilgileri şöyle;
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.