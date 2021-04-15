Bursa’da 256 gram radyoaktif madde ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve nükleer silah yapımında kullanılan yüklü miktarda radyoaktif maddeye müşteri arandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Radyoaktif maddeyi taşıyan otomobili tespit ederek bir süre takibe alan Jandarma ekipleri, Mudanya ilçesi Güzelyalı mahallesinde aracı durdurmak istedi. Ancak araç tüm ikazlara rağmen durmayınca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 256 gram ağırlığında nükleer silah yapımında kullanılan Sezyum 137 maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.K., F.K., S.Ç.A. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen Sezyum maddesinin sadece 10 miligramı bile bir binayı havaya uçurabilecek güce sahip olduğu bildirildi.