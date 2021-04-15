Bursa’da bugün iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? 15 Nisan 2021 Bursa İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri!

Üçüncü iftar için kısa bir süre kaldı. Mübarek üç ayların sonuncusu için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Bursa'da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının üçüncü gününde orucunu açmak için bekleyen vatandaşlar, Bursa iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. 15 Nisan Perşembe Ramazan İmsakiyesi ile 2021 Bursa iftar, vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Bursa iftar saatleri ve sahur vakti!



15 NİSAN BURSA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Bursa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Bursa iftar saati ve sahur vakti şöyle;