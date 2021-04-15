Bursa’da bugün iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? 15 Nisan 2021 Bursa İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri!

Üçüncü iftar için kısa bir süre kaldı. Mübarek üç ayların sonuncusu için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Bursa'da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının üçüncü gününde orucunu açmak için bekleyen vatandaşlar, Bursa iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. 15 Nisan Perşembe Ramazan İmsakiyesi ile 2021 Bursa iftar, vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 İmsakiye ile Bursa iftar saatleri ve sahur vakti!
15 NİSAN BURSA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021
Bursa Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Bursa iftar saati ve sahur vakti şöyle;
Bursa üçüncü gün iftar saati (15 Nisan): 19.49
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;
13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:
İstanbul İmsak Vakti: 4:50
İstanbul İftar Vakti: 19:48
Ankara İmsak Vakti: 4:38
Ankara İftar Vakti: 19:31
İzmir İmsak Vakti: 5.05
İzmir İftar Vakti: 19:52
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