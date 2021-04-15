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Giriş Tarihi: 15.4.2021

'da iki birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kameraya yansıdı

DHA
Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı

'da aralarında husumet bulunan iki arasında çıkan kavgaya akrabalar da dahil oldu. Yaklaşık olarak yüz kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Çıkan kavgaya ekipleri müdahale ederken, 8 kişi gözaltına alındı. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı.

KAVGAYA 100 KİŞİ KARIŞTI

Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay daha da büyüdü. Kavgaya yaklaşık olarak 100 kişi karışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı
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