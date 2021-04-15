Olay, saat 21.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı.
KAVGAYA 100 KİŞİ KARIŞTI
Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay daha da büyüdü. Kavgaya yaklaşık olarak 100 kişi karışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı