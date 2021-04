Bursa’nın sokakları notalarla renkleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçimini sokak müzisyenliğiyle sağlayan ve kentin farklı noktalarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra eden sokak müzisyenleri için başlatılan 'Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı' projesine Kent Meydanı'nda düzenlenen mini konserle start verdi. Sokak müzisyenlerini desteklemeyi ve Bursalıları kaliteli müzikle buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, müzisyenlerin sanatlarını daha sağlıklı bir şekilde icra etmelerine de olanak sağlıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 100'ün üzerinde sokak sanatçısının seçmeleri yapıldı. Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı İlker Cansevdi ve Proje Sorumlusu Osman Ali Mirza'dan oluşan jüri heyetinden geçer not alan müzisyenler, verilen izin belgeleriyle belirlenen noktalarda sanatlarını icra ederek Bursalılara müzik ziyafeti yaşatacak.

Kent Meydanı Osmangazi Metro İstasyonu önünde düzenlenen projenin başlangıç programında, 4 ayrı müzik grubu sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Meydanı dolduran vatandaşlar sokak müzisyenlerinin performansını ilgiyle izlerken, seslendirdikleri eserlerle sanatçılar dinleyenlerden tam not aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da müzisyenleri keyifle dinledi. Güzel bir projenin startını verdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu tür çalışmaların artık daha kurumsal yapılacağını ifade etti. Vatandaşlardan gelen 'gürültü oluyor' yönündeki şikâyetlerin de önüne geçmiş olacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Sokak müzisyenleri mini bir sınava tabi tutuldu. 60 arkadaşımıza bu konuda izin verildi. Şehrin farklı noktalarında belirli periyotlarla Bursalılarla buluşacaklar. Bu çalışmayı 'Sokak Sanatçıları Festivali'ne dönüştüreceğiz. Bu coşkuyu tüm Bursalılarla buluşturacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her bir bireye hizmet vermenin derdindeyiz. Projeye katılan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umarım müzisyen arkadaşlar, bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza moral olurlar. Yüzlerini tebessüm ettirirler, gönüllerini dinlendirirler" dedi.

Uzun zamandır duyduğu en güzel proje olduğunu belirten Sokak Müzisyeni Ceren Kayış, pandemi döneminde herkesin morale ve müziğe daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Duyulan küçük bir melodinin bile insana bu dönemde huzur verdiğini anlatan Kayış, bu süreçte müzisyenlerin iş bulamadığı için çok zorlandığını, proje sayesinde hem vatandaşla buluşacaklarını hem de hayatlarını kazanabileceklerini dile getirdi. Kayış, projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Başkan Alinur Aktaş'a ve emek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, müzisyenlere QR kodlu izin kartlarını ve katılım belgelerini takdim etti.