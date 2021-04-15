Çalışmak için kaldı dumandan can verdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı üzerindeki bir ofis mobilyaları üzerine üretim ve satış yapan 5 katlı iş yerinde meydana gelen yangında döşemeci olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Bülent Yaman, dün akşam iş yerinin kapanma saatinden sonra işlerinin bitmediğini söyleyerek eksi ikinci katta çalışmasına devam etti. Bu sırada elektrik panosunda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

ALARM ÇALDI

Yangın alarmının çalması üzerine iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. ekipler eksi ikinci kata inerek pano ve çevresindeki yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler saatlerce iş yerine su bastı ve duman tahliyesi yaptı. Tahliye edilen dumanın ardından ekipler binada tarama yaptı. İtfaiye görevlileri eksi ikinci katta Bülent Yaman'ın cansız bedenine ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren çalışmalar sonucu yangın tamamen söndürüldü.

DELİL TOPLADI

Eksi ikinci kattaki Bülent Yaman'ın cesedi incelenmek üzere giriş kata çıkarıldı. Olay yeri, savcılık ve bilirkişinin çalışmasının ardından Yaman'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bilir kişi ve savcı uzun süre delil torbasına alınan elektrik panosu üzerinde inceleme yaptı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar ise üzüntülü gözlerle ekiplerin çalışmasını takip etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.