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Giriş Tarihi: 15.4.2021 15:08

Çamaşır makinesini çalıp hurdacıya sattılar! Çalan da yakalandı; satın alan da...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çamaşır makinesini çalıp hurdacıya sattılar! Çalan da yakalandı; satın alan da...

’da çaldıkları çamaşır makinesini 80 liraya bir hurdacıya satan iki kişiden 1’i yakaladı. Hurdacı da “Suç Eşyası Satın Almak” suçundan gözaltına alındı.

İstanbul'da iki kişi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin önünden çamaşır makinesi çaldı. "Açıktan Hırsızlık" soruşturması açan İstanbul Polisi; güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden M.A. (25) yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları çamaşır makinesini Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bir hurdacıya 80 liraya sattıkları belirlendi. İş yeri sahibi A.D. (56) de "Hırsızlık Malı Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan da hakkında işlem yapılan A.D. serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler arasında bulunan ve adliyeye sevk edilen M.A. da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

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Çamaşır makinesini çalıp hurdacıya sattılar! Çalan da yakalandı; satın alan da...
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