Cansu İrki: ‘Çocuğum uyanmasa beni öldürecekti’





'Çalışmak bana göre değil' diyor. Boşanmak istediğimi söyledim. Nedenin annem olduğunu düşünerek annemi darp etti. Annemi öldüresiye dövdüğü için ben arkasından tekrar gitmek zorunda kaldım. Düzen tutturamadı. 'Anlaşmalı boşanalım' dedim. İlk önce kabul etti. Beni oyaladığını anladım. Ben de ailemin yanına gelmek için eşyalarımı topladım.