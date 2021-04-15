Çiğli Belediyesinden esnafa Ramazan desteği

Çiğli Belediyesi, Ramazan ayında ilçe esnafına ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir dayanışma uygulaması başlatıyor. Bu kapsamda belediye, Ramazan ayı boyunca paket servis şeklinde hizmet vereceği açıklanan restoran ve lokantalardan iftarlık yemek satın alarak, günlük olarak ailelerin evlerine bırakacak. Ramazan ayı boyunca sürecek bu uygulama ile her gün 400 haneye iftar yemeği dağıtılacak.Paylaşmanın ve yardımlaşmanın simgesi olan Ramazan ayında, ilçe esnafına ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik güzel bir dayanışma çalışması başlattıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Pandemi dönemi, ekonomik olarak en çok esnaflarımızı etkiledi. Çiğli Belediyesi olarak, bu süreçte toplumumuzun sağlığını korumak adına gayret ederken başlattığımız dayanışma çalışmalarıyla esnaflarımızın yanında olmaya özen gösterdik. Vaka sayılarının artması ile İçişleri Bakanlığının Ramazan ayına yönelik aldığı tedbirler sonrasında yalnızca paket servis şeklinde hizmet verecek olan esnaflarımıza can suyu olması adına yeni bir dayanışma çalışması başlattık. İhtiyaç sahibi ailelere ikram etmeyi düşündüğümüz iftar öğünlerini ilçemizdeki restoran ve lokantalardan alacağız. Böylece hem ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutfak bütçesine katkı sağlamış hem de ilçe esnafımıza destek olmuş olacağız" dedi.