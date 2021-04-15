Cizre’de Korkunç Olay! Psikolojik sorunu olan babanın 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri’ne attığı iddia edildi

Şırnak'ın Cizre İlçesinde saat 20:30 sularında meydana gelen olayda iddialara göre 3 yaşındaki oğlu K.M ile birlikte Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek Parkında bir müddet dolaştıran H.M çocuğu Dicle Nehrine attı. H.M Küçük çocuğu nehre attıktan sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşların olayı görmesi ile birlikte olay yerine koşan birçok kişi küçük çocuğu kurtarmak için Dicle nehrine girdi. Vatandaşların yapmış olduğu çalışmalarla sudan çıkarılan K.M olay yerinde bulunan ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, psikolojik sorunu olduğu iddia edilen H.M Polisler tarafından gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülürken, çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Psikolojik sorunları olan H.M'nin yaklaşık 20 gün önce eşinden boşandığı ve yaklaşık olarak bir yıldan bu yana hastalığı nedeni ile ilaç kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.